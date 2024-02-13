СМИ: актер Игорь Петренко задолжал по алиментам более 9,2 млн рублей
У российского актера театра и кино Игоря Петренко накопился крупный долг по алиментам, пишет РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).
По данным ведомства, Петренко задолжал более 9,2 миллиона рублей. В мае 2022 года против него возбудили исполнительное производство.
Артист был трижды женат. Во втором браке с актрисой Екатериной Климовой у пары родились двое сыновей.
По данным СМИ, актриса Агата Муцениеце вновь потребовала от бывшего мужа Павла Прилучного треть его заработка на алименты. В декабре 2023 года они подписали мирный договор, который впоследствии был расторгнут, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru