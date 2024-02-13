СМИ: актер Игорь Петренко задолжал по алиментам более 9,2 млн рублей

У российского актера театра и кино Игоря Петренко накопился крупный долг по алиментам, пишет РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

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По данным ведомства, Петренко задолжал более 9,2 миллиона рублей. В мае 2022 года против него возбудили исполнительное производство.

Артист был трижды женат. Во втором браке с актрисой Екатериной Климовой у пары родились двое сыновей.

По данным СМИ, актриса Агата Муцениеце вновь потребовала от бывшего мужа Павла Прилучного треть его заработка на алименты. В декабре 2023 года они подписали мирный договор, который впоследствии был расторгнут, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Анна Резникова
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