СМИ: актер Игорь Петренко задолжал по алиментам более 9,2 млн рублей

По данным ведомства, Петренко задолжал более 9,2 миллиона рублей. В мае 2022 года против него возбудили исполнительное производство.

Артист был трижды женат. Во втором браке с актрисой Екатериной Климовой у пары родились двое сыновей.

По данным СМИ, актриса Агата Муцениеце вновь потребовала от бывшего мужа Павла Прилучного треть его заработка на алименты. В декабре 2023 года они подписали мирный договор, который впоследствии был расторгнут, напоминает «Радиоточка НСН».

