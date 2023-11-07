СМИ: В Госдуме предложили передавать долг по алиментам государственным органам
Государственную гарантию на выплату долгов по алиментам предложили ввести в России, часть суммы начнут выплачивать регионы, если с человека не могут взыскать долги в течение полугода. С соответствующей инициативой выступил глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, пишет «Коммерсантъ».
Политик разработал проект поправок к Семейному кодексу, который предлагает добавить новую статью об исполнении алиментных обязательств органами опеки и попечительства. Предполагается, что этим органам будут передавать исполнительное производство должника, не законченное либо прекращенное в течение полугода. Часть долгов будет выплачивать государство, итоговую сумму установят органы власти, но она должна быть не меньше прожиточного минимума на ребенка в регионе.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, в прошлом году эффективность взыскания алиментов в 2022 году составила 28,5% при плановых 13,5%. Большинство (96%) возбужденных судебными приставами уголовных дел приходится на должников по алиментам.
Слуцкий указал, что его инициатива дополняет внесенный ранее в Госдуму законопроект о создании специального реестра неплательщиков алиментов, который призван повысить эффективность правового воздействия на должников.
«Ситуацию должно подхватить государство. Нужно поддержать детей, пока идут разбирательства и поиски должников»,— подчеркнул политик.
В финансово-экономическом обосновании к инициативе не приводится сумма, необходимая для реализации поправок. Отмечается, что ее размер «определить невозможно», так как точных данных о числе должников нет.
Ожидается, что 7 ноября законопроект направят в правительство для получения отзыва.
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