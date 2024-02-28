СМИ: Агентства изменят договоры с блогерами из-за за запрета рекламы у иноагентов
Крупные рекламные агентства намерены дополнить договоры с блогерами условием об одностороннем расторжении контрактов в случае признания распространителя рекламы иноагентом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
По данным издания, в компаниях убеждены, что проблемой для бизнеса станет прежде всего заключение контрактов с теми, кто в группе риска. При этом Минюст обновляет реестр иноагентов в вечер пятницы, когда рабочий день любой бухгалтерии уже закончен.
Как сообщает СМИ, представители NMi Group, OMD OM Group и Digital Church уже подтвердили, что будут прорабатывать подобные механизмы.
Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, вводящий запрет на размещение рекламы на информационных ресурсах иноагентов. Инициатива предполагает распространение запрета на любые платформы, в том числе сайты, блоги и соцсети, также запрет рекламы ресурсов самих иноагентов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru