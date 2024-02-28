Екатерина Гордеева объявила о приостановке проекта «Скажи Гордеевой»
Блогер и журналист Екатерина Гордеева (признана в РФ иноагентом) сообщила о приостановке YouTube-проекта «Скажи Гордеевой» из-за закона о запрете рекламы на ресурсах иноагентов.
«В связи с принятием закона о запрете рекламы у иноагентов, мы больше не сможем работать как прежде. <...> Теперь реклама у нас — преступление. Трудно поверить, что кто-то решит совершить его из благородных побуждений, рискуя бизнесом, собой, близкими. В общем, мы приостанавливаем работу», - написала журналист в своих соцсетях.
Гордеева отметила, что ее команда выложит уже отснятые выпуски. На YouTube-канал «Скажи Гордеевой» подписаны 1,64 миллиона человек.
Ранее Госдума в третьем и окончательном чтении приняла закон о запрете размещения рекламы на информационных ресурсах иноагентов, отмечает «Радиоточка НСН». Также запрещается рекламировать информационные ресурсы иноагентов. Инициатива рассчитана на противодействие скрытому иностранному вмешательству во внутренние дела государства, говорится в пояснительной записке к закону.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Дочь Назарбаева Алию заподозрили в захвате бизнеса
- СМИ: На российских курортах вырос спрос на туры «все включено»
- ЦИК подведет итоги выборов президента РФ не позднее 28 марта
- Депутат Журавлев предположил, что вывод миротворцев РФ создаст угрозу для Армении
- Екатерина Гордеева объявила о приостановке проекта «Скажи Гордеевой»
- ВС РФ освободили населенный пункт Петровское на авдеевском направлении
- Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 снижается в России
- В Белоруссии приняли закон о СМС-повестках в военкомат
- Экономисты не ждут ажиотажного спроса на самозапрет на кредиты
- Биткоин превысил $59 тысяч впервые с 20 ноября 2021 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru