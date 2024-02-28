Екатерина Гордеева объявила о приостановке проекта «Скажи Гордеевой»

«В связи с принятием закона о запрете рекламы у иноагентов, мы больше не сможем работать как прежде. <...> Теперь реклама у нас — преступление. Трудно поверить, что кто-то решит совершить его из благородных побуждений, рискуя бизнесом, собой, близкими. В общем, мы приостанавливаем работу», - написала журналист в своих соцсетях.

Гордеева отметила, что ее команда выложит уже отснятые выпуски. На YouTube-канал «Скажи Гордеевой» подписаны 1,64 миллиона человек.

Ранее Госдума в третьем и окончательном чтении приняла закон о запрете размещения рекламы на информационных ресурсах иноагентов, отмечает «Радиоточка НСН». Также запрещается рекламировать информационные ресурсы иноагентов. Инициатива рассчитана на противодействие скрытому иностранному вмешательству во внутренние дела государства, говорится в пояснительной записке к закону.

