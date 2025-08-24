Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто
24 августа 202514:33
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале информцентра о ситуации на переправе.
Всех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.
Причины перекрытия не называются. Перекрыли движение в 14.27.
Ранее сегодня ВСУ нанесли удар по мосту в Херсонской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
