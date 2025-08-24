Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале информцентра о ситуации на переправе.

В очереди у Крымского моста стоят почти 1,9 тысячи машин

Всех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.

Причины перекрытия не называются. Перекрыли движение в 14.27.

Ранее сегодня ВСУ нанесли удар по мосту в Херсонской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Крымский МостКрымРоссия

