Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто

Всех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.

Причины перекрытия не называются. Перекрыли движение в 14.27.

Ранее сегодня ВСУ нанесли удар по мосту в Херсонской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

