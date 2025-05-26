Решение ВС РФ о приостановлении запрета «Талибана» вступило в силу

Постановление Верховного суда России о приостановке запрета деятельности движения «Талибан» на территории страны вступило в силу. Необходимые изменения внесены в реестр террористических организаций, который размещен на официальном сайте Федеральной службы безопасности.

Верховный суд 17 апреля принял положительное решение по заявлению генерального прокурора Игоря Краснова, который просил приостановить соответствующий запрет. В конце 2024 года президент РФ Владимир Путин утвердил поправки в Кодекс административного судопроизводства и закон «О противодействии терроризму».