Решение ВС РФ о приостановлении запрета «Талибана» вступило в силу

Постановление Верховного суда России о приостановке запрета деятельности движения «Талибан» на территории страны вступило в силу. Необходимые изменения внесены в реестр террористических организаций, который размещен на официальном сайте Федеральной службы безопасности.

Верховный суд 17 апреля принял положительное решение по заявлению генерального прокурора Игоря Краснова, который просил приостановить соответствующий запрет. В конце 2024 года президент РФ Владимир Путин утвердил поправки в Кодекс административного судопроизводства и закон «О противодействии терроризму».

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Они дают возможность приостанавливать соответствующий запрет, если организация прекратила террористическую деятельность и совершение преступлений против интересов России.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», «Талибан» считался террористической организаций в России с февраля 2003 года. Талибы окончательно захватили власть в Афганистане в 2021 оду после вывода войск США. В МИД РФ заявили, что снятие террористического статуса с «Талибана» открывает дорогу к налаживанию полноценного партнерства с Афганистаном.

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Фото: twitter.com/pnews360
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