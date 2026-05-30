Депутат: С 1 июня Соцфонд будет принимать заявки на новую семейную выплату
С 1 июня 2026 года Соцфонд начнет принимать заявки на новую ежегодную семейную выплату, на которую смогут претендовать работающие родители с двумя и более детьми, чей среднедушевой доход не будет больше 1,5 прожиточного минимума в регионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерину Стенякину.
Кроме того, по ее словам, эту выплату смогут получать родители детей до 18 лет или до 23 лет при очном обучении. Депутат уточнила, что на пособие смогут рассчитывать работающие родители, в частности усыновители, опекуны, попечители с двумя и более детьми. К тому же, претендовать смогут граждане России, постоянно проживающие на территории страны и являющиеся налоговыми резидентами, не имеющими задолженности по алиментам, добавила Стенякина.
При этом она объяснила, что размер выплаты будет зависеть от величины НДФЛ, уплаченного работающим родителем за прошлый год. Так, по ее словам, фактически выплата уменьшит сумму подоходного налога за прошлый период с 13% до 6%.
Депутат подчеркнула, что в текущем году заявление на это пособие подается за 2025 год, сделать это нужно с 1 июня по 1 октября 2026-го. Она напомнила, что подать документы можно либо через «Госуслуги», либо в МФЦ, а также в отделение Социального фонда России, но большую часть документов Соцфонд запросит самостоятельно. При этом право на выплату необходимо будет подтверждать каждый год.
Ранее депутат ГД Каплан Панеш предложил ввести ежегодные федеральные выплаты супругам, отмечающим юбилеи совместной жизни, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
