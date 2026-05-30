Депутат: С 1 июня Соцфонд будет принимать заявки на новую семейную выплату

С 1 июня 2026 года Соцфонд начнет принимать заявки на новую ежегодную семейную выплату, на которую смогут претендовать работающие родители с двумя и более детьми, чей среднедушевой доход не будет больше 1,5 прожиточного минимума в регионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерину Стенякину.

Кроме того, по ее словам, эту выплату смогут получать родители детей до 18 лет или до 23 лет при очном обучении. Депутат уточнила, что на пособие смогут рассчитывать работающие родители, в частности усыновители, опекуны, попечители с двумя и более детьми. К тому же, претендовать смогут граждане России, постоянно проживающие на территории страны и являющиеся налоговыми резидентами, не имеющими задолженности по алиментам, добавила Стенякина.