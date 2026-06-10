В ООН заявили, что вынуждены забирать продовольствие у голодных ради умирающих

Всемирной продовольственной программе ООН на фоне значительного сокращения финансирования из-за кризиса на Ближнем Востоке приходится «забирать у голодающих», чтобы накормить тех, кто умирает от голода. Об этом рассказал исполняющий обязанности исполнительного директора структуры Карл Скау в интервью CNN.

В ООН выяснили, что начинает реализовываться сценарий, при котором в случае продолжения ближневосточного конфликта многие люди столкнутся с нехваткой продовольствия к концу июня.

«Во многих местах мы уже забираем у голодающих, чтобы отдать [продовольствие] тем, кто умирает от голода», - указал Скау.

По его словам, последствия кризиса будут ощущаться очень долго, даже если Ормузский пролив откроют завтра. Скау призвал богатые страны попытаться смягчить последствия ситуации для наиболее уязвимых слоев населения.

Ранее Всемирная продовольственная программа предупредила, что в текущем году свыше 360 млн человек рискуют столкнуться с нехваткой продовольствия на фоне ситуации в Ормузском проливе.

