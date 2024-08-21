«Побегут перед 1 сентября»: Россияне перестали заранее закупаться в ТЦ перед учебным годом

Заметный приток покупателей в торговые центры ожидается непосредственно перед началом учебного года, сказал НСН Олег Войцеховский.

Замедление темпов прироста покупателей в торговых центрах в конце лета началось еще в 2023 году, эта тенденция будет наблюдаться и впредь. Об этом НСН заявил управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский.

Издание «Коммерсантъ» ранее сообщило, что в пиковый для ритейлеров период перед началом учебного года торговые центры Москвы и Санкт-Петербурга зафиксировали прирост посещаемости лишь на 2–3%. Продавцы одежды, обуви и канцтоваров также фиксируют довольно скромный рост. Войцеховский объяснил невысокую активность покупателей смещением сезона отпусков и возможностью приобрести все необходимое непосредственно перед началом учебного года.

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«Мы фиксировали общее повышение посещаемости торговых центров по Москве в течение этого лета, но не очень сильное. Что касается того, что происходит сейчас, возможно, сместился активный отпускной период: людей в Москве стало меньше, чем обычно перед учебным годом. Видимо, они будут появляться непосредственно перед 1 сентября и очень быстро что-то закупать. В этом никакой проблемы нет. Все понимают, что сегодня все можно приобрести очень оперативно. Посещаемость торговых центров в августе и в сентябре отличалась уже в 2023 году достаточно принципиально. В текущем году этот тренд проявляется более четко. Думаю, он будет иметь место и далее», — сказал Войцеховский.

В заключение собеседник НСН заявил, что самые популярные среди россиян магазины представлены в крупнейших торговых центрах.

«Наиболее популярные магазины у россиян — список арендаторов таких торговых центров, как “Авиапарк”, “Атриум”, “Метрополис” и так далее», — подытожил он.

Ранее Войцеховский заявил, что российские бренды заняли 90% площадей торговых центров, при этом не все способны «потянуть» большие лоты после ухода крупных зарубежных игроков.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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