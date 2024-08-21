«Побегут перед 1 сентября»: Россияне перестали заранее закупаться в ТЦ перед учебным годом

Замедление темпов прироста покупателей в торговых центрах в конце лета началось еще в 2023 году, эта тенденция будет наблюдаться и впредь. Об этом НСН заявил управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский.

Издание «Коммерсантъ» ранее сообщило, что в пиковый для ритейлеров период перед началом учебного года торговые центры Москвы и Санкт-Петербурга зафиксировали прирост посещаемости лишь на 2–3%. Продавцы одежды, обуви и канцтоваров также фиксируют довольно скромный рост. Войцеховский объяснил невысокую активность покупателей смещением сезона отпусков и возможностью приобрести все необходимое непосредственно перед началом учебного года.