«Смешные оклады»: В Госдуме заявили о катастрофическом дефиците врачей

Богатые регионы превращаются в пылесосы по высасыванию медицинских работников из соседних регионов из-за «смешных» зарплат, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с НСН.

Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация с кадрами в здравоохранении остается крайне напряженной, хотя по наиболее дефицитным направлениям идет прирост специалистов. По его словам, идет прирост участковых терапевтов, онкологов и кардиологов. Куринный назвал ситуацию с кадрами катастрофической.

«Не хватает врачей практически по всем специальностям. Если говорить про укомплектованность и некий рост числа терапевтов и кардиологов, то это в пределах погрешности, что называется. Ситуация с кадрами катастрофическая, особенно в первичном звене, особенно в отдаленных местностях», - отметил депутат.