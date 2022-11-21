«Смешные оклады»: В Госдуме заявили о катастрофическом дефиците врачей
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил НСН, что только некоторые регионы могут похвастаться укомплектованностью кадрами.
Богатые регионы превращаются в пылесосы по высасыванию медицинских работников из соседних регионов из-за «смешных» зарплат, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с НСН.
Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация с кадрами в здравоохранении остается крайне напряженной, хотя по наиболее дефицитным направлениям идет прирост специалистов. По его словам, идет прирост участковых терапевтов, онкологов и кардиологов. Куринный назвал ситуацию с кадрами катастрофической.
«Не хватает врачей практически по всем специальностям. Если говорить про укомплектованность и некий рост числа терапевтов и кардиологов, то это в пределах погрешности, что называется. Ситуация с кадрами катастрофическая, особенно в первичном звене, особенно в отдаленных местностях», - отметил депутат.
Необходимо не только увеличивать «смешные» зарплаты медицинских работников, но и выравнивать ситуацию по регионам, чтобы не усугублять дефицит в отдаленных от центра городах, объяснил Куринный.
«Самый главный вопрос – вопрос финансирования системы здравоохранения, ключевое направление – это финансирование как раз заработной платы. К большему сожалению, оклады медицинских работников смешные. Зарплаты отличаются по некоторым регионам в пять раз, некоторые регионы превращаются в пылесосы по высасыванию кадров из соседних регионов, например, Москва, Чукотка. Богатые регионы кадровый состав поддерживают, в остальных ситуация усугубляется. Необходимо повышать и выравнивать зарплаты», - рассказал собеседник НСН.
Также, по его словам, необходимо по-другому выстраивать работу врачей, которых и так не хватает.
«Речь идет о перестройке оказания помощи в первичном звене, отход от привычной нам модели участкового терапевта, как специалиста, которого используют и на участке, и на выезде, нужно прикрепить врача к его рабочему месту. Все прочие потребности решать другими способами, включая дистанционные», - добавил он.
Ранее президент и основатель SuperJob Алексей Захаров заявил НСН, что на рынке труда будет всплеск после Нового года.
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