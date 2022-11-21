Мурашко назвал ситуацию с кадрами в здравоохранении напряженной
Ситуация с кадрами в здравоохранении остается крайне напряженной, хотя по наиболее дефицитным направлениям идет прирост специалистов. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
По его словам, идет прирост участковых терапевтов, онкологов и кардиологов. Мурашко также отметил, что в России увеличилось число мест в вузах по целевому обучению фактически на 20%.
«Есть направления в здравоохранении, по которым нам требуется изменение подходов», - приводит РИА Новости слова Мурашко.
Ранее Минздрав сообщил, что дефицит медицинских работников в России на сегодняшний день составляет менее 100 тысяч человек, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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