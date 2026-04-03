Автомобилисты назвали «смешной мерой» запрет подросткам покупать бензин

Продажа горючих материалов подросткам вызывает недоумение, но запреты не помогут остановить их от поездки на питбайке, рассказал автоэксперт Андрей Ломанов в беседе с НСН.

Опыт регионов по запрету продажи бензина несовершеннолетним стоит распространить на всю Россию, чтобы уберечь подростков от питбайков. Об этом заявил член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Валерий Горюханов на полях Международного транспортно-логистического форума. Его слова приводит ТАСС. Ломанов оценил эту меру.

«Топливо — это горючие материалы и вообще странно, что они отпускаются несовершеннолетним. Ограничить продажу бензина — разумно. Другой вопрос, что проблему питбайков это не решит никак, потому что любой школьник найдет способ заправить его хотя бы на пару канистр. Или как в советские годы — начнут сливать из старых автомобилей на раз-два-три. Для питбайка же не требуется какой-то качественный или современный бензин», — отметил он.

Ломанов раскрыл, что на самом деле поможет обезопасить несовершеннолетних от питбайков.

«Не надо придумывать какие-то смешные меры из серии “не продавать, не подпускать, запрещать”. Если есть какое-то нарушение — выписать штраф родителям и все. Отдельные права здесь тоже давать опасно. На сегодняшний день ситуация такая, что питбайки не имеют права появляться на дорогах общего пользования — когда они там оказываются, то это наказуемо. А если с 14 лет давать права, то все окажутся на дорогах общего пользования и не будут на этот счет париться. А это даже не полноценный мотоцикл или мопед, а спортивный снаряд», — заключил собеседник НСН.

Ранее завкафедрой организации и безопасности движения МАДИ Султан Жанказиев в эфире НСН призвал навести порядок с регулированием питбайков в России.

ФОТО: ТАСС / Донат Сорокин
