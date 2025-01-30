Трамп: США приостановили закупку презервативов для ХАМАС

Американские власти приостановили выделение 50 миллионов долларов на закупку презервативов для ХАМАС, заявил во время своего выступления из Белого дома президент США Дональд Трамп.

По его словам, движение якобы использовало их в изготовлении бомб. Глава государства рассказал о приостановлении федеральной помощи, в том числе зарубежной.

Также США приостановили выделение 45 миллионов долларов на стипендии по политике разнообразия, равенства и инклюзивности в Мьянме.

Ранее стало известно, что администрация американского лидера Дональда Трампа на фоне судебных исков отменила заморозку федеральной помощи. В частности, это касается поддержки Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

