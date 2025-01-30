Трамп: США приостановили закупку презервативов для ХАМАС
Американские власти приостановили выделение 50 миллионов долларов на закупку презервативов для ХАМАС, заявил во время своего выступления из Белого дома президент США Дональд Трамп.
По его словам, движение якобы использовало их в изготовлении бомб. Глава государства рассказал о приостановлении федеральной помощи, в том числе зарубежной.
Также США приостановили выделение 45 миллионов долларов на стипендии по политике разнообразия, равенства и инклюзивности в Мьянме.
Ранее стало известно, что администрация американского лидера Дональда Трампа на фоне судебных исков отменила заморозку федеральной помощи. В частности, это касается поддержки Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп: США приостановили закупку презервативов для ХАМАС
- В Чечне ответили на слухи о пропаже Кадырова
- СМИ: Новые сирийские власти требуют от Москвы выдать Асада
- Ахмада аш-Шараа объявили президентом Сирии на переходный период
- США отменили заморозку помощи Украине
- Илона Маска предложили номинировать на Нобелевскую премию мира
- Бондарчук решил выйти из совета директоров «Ленфильма»
- Аналитики предупредили россиян о мошенничестве через систему СБП
- Украинские власти вывезли из Константиновки всех детей
- Российских туристов призвали воздержаться от поездок в Тунис
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru