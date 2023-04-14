Смертность за первые месяцы 2023 года в России сократилась на 21,5%

Отмечается, что младенческая смертность в январе - феврале этого года сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,1%. При этом указывается, что за первые два месяца этого года родились 199 295 младенцев, а умерли 301 227 человек.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что тенденция по снижению младенческой смертности отмечается в России в этом году. По ее словам, по сравнению с 2019 годом показатель снизился почти на 11%, сообщает «Радиоточка НСН».

