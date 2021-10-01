Объявлены сроки проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году

Минпросвещения и Рособрнадзор установили даты проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятых классов и единого государственного экзамена (ЕГЭ) для одиннадцатых классов. Проект расписания опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

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Так, для основного потока ОГЭ установлены даты с 20 мая по 2 июля, резервными днями назначен период с 21 апреля по 17 мая, дополнительный период - 5-24 сентября.

В свою очередь ЕГЭ пройдет с 21 марта по 2 июля.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ШколаЭкзамены
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