Объявлены сроки проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году
Минпросвещения и Рособрнадзор установили даты проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятых классов и единого государственного экзамена (ЕГЭ) для одиннадцатых классов. Проект расписания опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
Так, для основного потока ОГЭ установлены даты с 20 мая по 2 июля, резервными днями назначен период с 21 апреля по 17 мая, дополнительный период - 5-24 сентября.
В свою очередь ЕГЭ пройдет с 21 марта по 2 июля.
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