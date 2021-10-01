Объявлены сроки проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году

Так, для основного потока ОГЭ установлены даты с 20 мая по 2 июля, резервными днями назначен период с 21 апреля по 17 мая, дополнительный период - 5-24 сентября.

В свою очередь ЕГЭ пройдет с 21 марта по 2 июля.