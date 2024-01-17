«Чайник вместо внука!»: В Казани и Хелюле жалуются на водяную блокаду

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Столица Татарстана считается одним из самых красивых городов России, туда охотно едут туристы, однако оказалось, что в Казани не все так безоблачно. К нам обратилась пенсионерка, в доме которой уже три года нет горячей воды. Под удар попали жители двух подъездов, которым отключили газ, оставив людей наедине с проблемой.

«У нас в подъезде на стояке, где однокомнатные квартиры, ни у кого нет горячей воды. Трубопечная служба ждет денег с нашего ЖЭУ, чтобы прочистить дымоход, а они говорят – денег нет и не будет. Нам перекрыли газовые колонки 1 марта 2021 года. Кто-то греет воду в чайнике, кто-то в тазиках, летом кто-то на даче живет. У нас панельная хрущевка, все закручено на газе. Это не окраина, а центр города, это Ново-Савиновский район. Приезжайте, посмотрите, как здесь все цивилизовано. Я пенсионерка, у нас на пятом этаже пенсионерка, там, где поменяли люди газовую колонку и плиту, люди с ребенком живут. Мне не могут внука привезти. Зимой я его буду в холодной ванне что ли купать, а летом как я его буду мыть? Обделили меня общением с внуком, раньше он приезжал ко мне часто, каждые выходные, а сейчас его просто нет, потому что нет условий для ребенка маленького в моей квартире», - возмутилась жительница проблемного дома Ольга Петровна.

Мы переадресовали ее вопросы главе Татарстана Рустаму Минниханову.

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Еще один сигнал бедствия пришел к нам из поселка Хелюля, расположенного рядом с карельской Сортавалой. Там более тысячи человек мучаются из-за проблем с водой, а местные власти упорно не замечают их проблемы.

«В поселке около двух тысяч человек, но есть и частный сектор. От этой проблемы страдает порядка 1,5 тыс. человек. Петрозаводск от нас в 220-250 км, мы пригород Сортавалы, до которой 7 км. Наши власти не реагируют ни на что. Хелюльский водоканал в частных руках. По линии более пяти прорывов, никто ничего не делает. В домах по всему поселку давления нет. Помыться можно только ночью, машинки не стирают, техника ломается, люди страдают кто-то в течение одного года, кто-то – в течение нескольких лет. Какая может быть вода, когда давление 0,02? Она идет тоненькой струйкой, если кто-то где-то что-то включил, - всё, ни помоешься, ни постираешь, посуду не вымоешь. Моются ночью, детей моют ночью, набирают воду ночью, для того, чтобы хотя бы сварить покушать или помыть ребенка днем. С водой у нас беда», - рассказала НСН местная жительница Дина Мурто.

По ее словам, нынешние владельцы водоканала попросту пропали.

«Мэр сказал обращаться в ту компанию, в чьих руках водоканал, а потом оказалось, что компания не работает. Там надо ремонтировать, как минимум, и желательно забрать в государственные руки Хелюльский водоканал, потому что частник, который его сейчас держит, ни о чем не думает и ничего не делает. Компания эта не работает, там закрыт офис, не дозвониться, а поселок загибается без воды, все течёт», - заключила собеседница НСН.

Мы попросили разобраться в ситуации главу Карелии Артура Парфенчикова и министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина.