На Кипре отменили концерт группы «Каспийский груз»

Telegram-канал «Mash» передавал, что музыкантов не пропустили через пограничный контроль, из-за чего выступление сорвалось всего за несколько часов до начала. По данным «Shot», представители администрации площадки заявили, что узнали об отмене лишь за четыре часа до его начала. Канал писал, что похожая ситуация произошла и с концертом группы в Лондоне, который был запланирован на 12 марта.

«Каспийский груз» — это азербайджанская русскоязычная рэп-группа, выступающая в жанрах альтернативный хип-хоп и трэп. Дуэт из Баку впервые заявил о себе в марте 2013 года, когда вышел дебютный альбом группы. Позже с музыкантами совместный трек записал российский рэпер Guf, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее в пресс-службе концертного агентства «ГЕТ» сообщили НСН, что американская метал-кор-группа As I Lay Dying рада приему в российских регионах и называет нынешний тур одним из лучших в истории коллектива.