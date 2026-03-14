На Кипре отменили концерт группы «Каспийский груз»

Азербайджанская группа «Каспийский груз» внезапно отменила свой концерт на Кипре, сообщает Telegram-канал «Shot».

Известно, что коллектив должен был выступить 11 марта, однако за два часа до начала шоу его отменили. Зрители узнали о переносе концерта из писем, которые отправили им на электронную почту. Но большинство фанатов их просто не увидели, так как объявления попадали в спам или не доходили до зрителей. Стоимость билетов на концерт «Каспийского груза» на Кипре достигала шести тысяч рублей.

Telegram-канал «Mash» передавал, что музыкантов не пропустили через пограничный контроль, из-за чего выступление сорвалось всего за несколько часов до начала. По данным «Shot», представители администрации площадки заявили, что узнали об отмене лишь за четыре часа до его начала. Канал писал, что похожая ситуация произошла и с концертом группы в Лондоне, который был запланирован на 12 марта.

«Каспийский груз» — это азербайджанская русскоязычная рэп-группа, выступающая в жанрах альтернативный хип-хоп и трэп. Дуэт из Баку впервые заявил о себе в марте 2013 года, когда вышел дебютный альбом группы. Позже с музыкантами совместный трек записал российский рэпер Guf, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее в пресс-службе концертного агентства «ГЕТ» сообщили НСН, что американская метал-кор-группа As I Lay Dying рада приему в российских регионах и называет нынешний тур одним из лучших в истории коллектива.

ФОТО: Евгений Стукалин/ТАСС
