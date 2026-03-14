СМИ: В еврейской школе в Амстердаме произошел взрыв
В Нидерландах произошел взрыв на территории еврейской школы в Амстердаме. Об этом сообщает агентство ANP.
По данным источника, ЧП случилось рано утром 14 марта. Информация о возможных пострадавших пока не приводится.
Мэр Амстердама Фемке Хальсем не исключила, что происшествие могло стать «целенаправленной атакой на еврейскую общину». Она рассказала, что взрыв причинил лишь незначительный ущерб.
Уточняется, что сейчас сотрудники правоохранительных органов изучают записи с камер видеонаблюдения, которые, согласно предварительной информации, смогли запечатлеть злоумышленника, приведшего взрывное устройство в действие.
ЧП случилось на следующий день после того, как голландская полиция сообщила об аресте четырех мужчин по подозрению в подрыве здания синагоги в Роттердаме, в результате которого возник кратковременный пожар и были повреждены здания, пишет «Times of Israel».
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что власти Ирана собирают доказательства удара по школе для девочек в Минабе.
