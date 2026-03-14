Александр Беглов заявил о планах по возрождению киностудии «Ленфильм»
На заседании городского Совета по культуре и искусству была утверждена программа «Года петербургской культуры» на 2026 год. Губернатор Александр Беглов в ходе мероприятия объявил о планах возродить киностудию «Ленфильм» и вернуть её в число лидеров отечественной киноиндустрии.
Программа предусматривает проведение свыше 150 культурных мероприятий. Среди ключевых инициатив — создание музыкального кластера на Фонтанке. После реконструкции в бывших казармах лейб‑гвардии Московского полка разместятся четыре оркестра.
В числе других приоритетов — пополнение музейных коллекций (в 2025 году на эти цели выделено 100 млн рублей) и реставрация нового здания Музея искусства Санкт‑Петербурга XX–XXI веков на канале Грибоедова.
Значительное внимание в программе уделено развитию театральной сферы. В 2026 году впервые за 40 лет состоятся гастроли Мариупольского драматического театра в Петербурге, а театры имени Комиссаржевской и Ленсовета отправятся с ответными визитами в Мариуполь. Кроме того, город поможет театру «Драм.Площадка» переехать в новое помещение на Садовой улице и поддержит партнёрство между Севастопольским театром оперы и балета и Михайловским театром.
Ранее Беглов сообщил, что акции киностудии «Ленфильм» перешли в собственность Санкт-Петербурга, что позволит городу заняться восстановлением и ремонтом исторических зданий студии, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
