В России ограничат скорость электросамокатов до 25 км/ч
Правительство РФ утвердило изменения в Правила дорожного движения, касающиеся езды на электросамокатах и гироскутерах, новых дорожных знаков и парковок. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
«Теперь электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили особый статус – средства индивидуальной мобильности. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч», — отмечается в сообщении.
Масса электротранспорта, на котором можно передвигаться по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, должна быть не выше 35 кг, пишет RT.
Движение СИМ будет регулироваться дорожными знаками, разрешающими, ограничивающими или запрещающими перемещения на этом транспорте в тех или иных зонах. Отмечается, что при совместном передвижении приоритет получат пешеходы, и исходя из этого водителям СИМ придется рассчитывать свою скорость. По новым правилам на электросамокатах любой массы разрешено ездить по правому краю проезжей части людям старше 14 лет в местах, где максимальная скорость движения составляет 60 км/ч, а также разрешено движение велосипедистов. При этом средство передвижения должно иметь тормозную систему и фары белого и красного цвета.
Кроме того, правительство утвердило полный запрет на движение, остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности, ввело новые дорожные знаки, информирующие о зарядке для электромобилей и запрете движения автобусов. Также изменения в ПДД касаются знаков платной парковки и парковки для инвалидов: в первом случае на знак добавят изображение монет, во втором — стилизованное изображение инвалида на коляске. Кроме того, теперь зоны платной парковки начнут обозначать синими линиями, бесплатной – белыми.
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