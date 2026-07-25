Смертельно опасные каракурты расползаются по России и могут добраться до Москвы

По данным эксперта, каракуртов уже фиксируют в Оренбургской, Курганской, Новосибирской, Омской, Саратовской и Свердловской областях. Есть вероятность, что со временем пауки смогут обосноваться и в Хакасии. При этом традиционными местами обитания каракуртов по‑прежнему остаются южные степные и полупустынные территории — в частности, Ростовская область, Калмыкия, Дагестан, Ставропольский край, Крым и Краснодарский край.



Как пояснил специалист, отдельные пауки могут попадать в Москву и Подмосковье вместе с южными грузами — например, с партиями овощей, фруктов либо со стройматериалами. Но массового расселения в центральных регионах России пока не предвидится: местный климат неблагоприятен для устойчивого существования популяции.



На юге страны зафиксированы случаи укусов людей. Так, в Астраханской области с начала года пострадали 14 человек, в Волгоградской — 7. Один из последних инцидентов произошёл в Калачёвском районе: 15‑летний подросток был укушен в стопу. Почти мгновенно он почувствовал острую жгучую боль, которая быстро распространилась от ноги к пояснице и животу. Состояние юноши оказалось тяжёлым — его экстренно госпитализировали, жизнь подростка была под угрозой.



При укусе каракурта критически важна скорость реакции. В первые секунды допустимо прижечь место укуса головкой горящей спички: высокая температура способна разрушить яд до его проникновения в ткани. После этого необходимо без промедления обратиться за медицинской помощью. Токсин каракурта провоцирует тяжёлое отравление, судороги, а также может нанести серьёзный ущерб сердечно‑сосудистой системе.

Ранее арахнолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Зоологического музея МГУ имени Ломоносова Кирилл Михайлов сказал НСН, что рост численности каракуртов наблюдается на юге в России примерно раз в десять лет, а перемещаться по ветру могут лишь личинки.

