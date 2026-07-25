Новак: Выпуск бензина «Евро-3» — временная мера, его продажу прекратят

В беседе с журналистом Life Александром Юнашевым Новак пояснил: временное допущение выпуска менее экологичного топлива нужно, чтобы насытить внутренний рынок и ликвидировать дефицит. В обычных условиях страна должна ориентироваться на выпуск топлива пятого класса — именно так сейчас принято называть продукт с улучшенными экологическими показателями (вместо обозначения «Евро‑5»).



При этом чиновник не назвал конкретных сроков перехода исключительно на топливо пятого класса. По его словам, это станет возможным после того, как нефтеперерабатывающие заводы выйдут на полную производственную мощность.

Ранее кандидат геолого-минералогических наук, гендиректор компании «Геолэкспертиза» Сергей Якуцени сказал НСН, что допуск на рынок бензина пониженного класса «Евро-3» может обернуться серьёзными последствиями — от ухудшения качества воздуха в мегаполисах до ускоренного износа современных двигателей.

