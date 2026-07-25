Мошенники стали выдавать себя за операторов АЗС и предлагать бензин без очереди

Мошенники маскируются под сотрудников автозаправочных станций и заманивают водителей обещанием заправить автомобиль без очереди, сообщает издание Baza.

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Аферисты обзванивают автомобилистов, предлагая услугу — запись на заправку в обход общей очереди, а также дополнительные литры топлива. Далее они выманивают у жертвы код из СМС, который якобы отправила сеть АЗС, и уговаривают установить определённое приложение.

После установки мошенники получают возможность удалённо управлять устройством, в том числе получать доступ к банковским сервисам на телефоне.

Ранее россиян предупредили, что мошенники создают фальшивые домовые чаты в мессенджерах под видом официальных служб ЖКХ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP/TASS
ТЕГИ:ТопливоАЗСМошенники

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