Режим ЧС ввели в Алуште из-за отсутствия электроэнергии
В Алуште введён режим чрезвычайной ситуации — причинами стали продолжительные перебои с электроснабжением и атаки со стороны ВСУ. Об этом в своём канале в «Максе» проинформировала глава администрации города Галина Огнева.
Филиал компании «Крымэнерго» подготовил перечень абонентов, которые уже свыше 48 часов лишены электричества. По словам Огневой, эту информацию в ближайшее время направят в Министерство труда Крыма и в Главное управление МЧС России по региону.
Начиная с 27 июля горожане, оставшиеся без электроэнергии, смогут оформить выплаты — заявления принимаются через портал «Госуслуги». Для удобства жителей в Алуште дополнительно откроют пункты приёма документов.
Галина Огнева начала сообщать о проблемах с электричеством ещё 13 июля: поначалу отключения были выборочными, но позже охватили значительно большее число потребителей. Алушта расположена на Южном берегу Крыма — в этой части полуострова, как и на северо‑западе и востоке региона, подача электроэнергии существенно затруднена. Из‑за дефицита электричества на территории Крыма также введены локальные ограничения в сфере водоснабжения, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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