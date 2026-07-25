Режим ЧС ввели в Алуште из-за отсутствия электроэнергии

Филиал компании «Крымэнерго» подготовил перечень абонентов, которые уже свыше 48 часов лишены электричества. По словам Огневой, эту информацию в ближайшее время направят в Министерство труда Крыма и в Главное управление МЧС России по региону.



Начиная с 27 июля горожане, оставшиеся без электроэнергии, смогут оформить выплаты — заявления принимаются через портал «Госуслуги». Для удобства жителей в Алуште дополнительно откроют пункты приёма документов.



Галина Огнева начала сообщать о проблемах с электричеством ещё 13 июля: поначалу отключения были выборочными, но позже охватили значительно большее число потребителей. Алушта расположена на Южном берегу Крыма — в этой части полуострова, как и на северо‑западе и востоке региона, подача электроэнергии существенно затруднена. Из‑за дефицита электричества на территории Крыма также введены локальные ограничения в сфере водоснабжения, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

