Запрет на экспорт бензина из России продлят до конца года

Александр Новак, занимающий пост вице‑премьера, заявил о продлении запрета на вывоз бензина за пределы России — ограничение будет действовать вплоть до конца 2026 года. Мера распространяется на все компании, включая как производителей топлива, так и тех, кто к производству не относится.

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Что касается дизельного топлива, то запрет на его экспорт планируют снять — это произойдёт после того, как ситуация на рынке стабилизируется. Такая мера призвана не допустить избытка продукции на предприятиях и падения объёмов переработки.

Напомним, перебои с поставками топлива в России начались этим летом и были связаны с корректировками в логистических цепочках. Чтобы нормализовать обстановку, власти ввели запрет на экспорт как бензина, так и дизельного топлива. На данный момент эти ограничения остаются в силе до 31 июля.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил НСН, что сегодня главная задача — не столько сдерживание цен, сколько недопущение дефицита топлива на российском рынке.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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