Запрет на экспорт бензина из России продлят до конца года

Что касается дизельного топлива, то запрет на его экспорт планируют снять — это произойдёт после того, как ситуация на рынке стабилизируется. Такая мера призвана не допустить избытка продукции на предприятиях и падения объёмов переработки.



Напомним, перебои с поставками топлива в России начались этим летом и были связаны с корректировками в логистических цепочках. Чтобы нормализовать обстановку, власти ввели запрет на экспорт как бензина, так и дизельного топлива. На данный момент эти ограничения остаются в силе до 31 июля.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил НСН, что сегодня главная задача — не столько сдерживание цен, сколько недопущение дефицита топлива на российском рынке.

