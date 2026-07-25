Запрет на экспорт бензина из России продлят до конца года
Александр Новак, занимающий пост вице‑премьера, заявил о продлении запрета на вывоз бензина за пределы России — ограничение будет действовать вплоть до конца 2026 года. Мера распространяется на все компании, включая как производителей топлива, так и тех, кто к производству не относится.
Что касается дизельного топлива, то запрет на его экспорт планируют снять — это произойдёт после того, как ситуация на рынке стабилизируется. Такая мера призвана не допустить избытка продукции на предприятиях и падения объёмов переработки.
Напомним, перебои с поставками топлива в России начались этим летом и были связаны с корректировками в логистических цепочках. Чтобы нормализовать обстановку, власти ввели запрет на экспорт как бензина, так и дизельного топлива. На данный момент эти ограничения остаются в силе до 31 июля.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил НСН, что сегодня главная задача — не столько сдерживание цен, сколько недопущение дефицита топлива на российском рынке.
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