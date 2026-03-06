Трамп обещает разобраться с Кубой после Ирана
Куба — это вопрос времени, заявил в Белом доме президент США Дональд Трамп.
По его словам, Вашингтон сначала планирует закончить с Ираном. Глава государства указал, что США сообщили Ирану, что больше настроены на продолжение боевых действий, чем на переговоры.
До этого Трамп заявил газете Politico, что власти Кубы могут пасть. «Мы перекрыли поставки нефти, денег, мы перекрыли все поставки из Венесуэлы, которая была единственным источником», — отметил он. Президент США подчеркнул, что Куба хочет заключить сделку, а кубинским властям нужна помощь.
Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность проведения военной операции в отношении Кубы, исходя из итогов таких действий в отношении Венесуэлы и Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Трамп обещает разобраться с Кубой после Ирана
- СМИ: Девять человек травмированы из-за упавшего дрона ВСУ в Севастополе
- СМИ: Вашингтон требует от Китая покупать меньше нефти у России и больше у США
- Россия, США и Китай выступили против резолюции МАГАТЭ по АЭС Украины
- СМИ: В Иране и странах Ормузского пролива застряли 10 тысяч автомобилей для россиян
- СМИ: Имущество семьи арестованного Цаликова оценивается в 1 млрд рублей
- Нефть марки Brent впервые с 2024 года подорожала до $86 за баррель
- Павла Дурова заблокировали в TikTok
- СМИ: Задержание экс-замминистра обороны Цаликова может быть связано с делом Иванова
- Волонтеры нашли пропавшего в Бангкоке россиянина в больнице