Трамп обещает разобраться с Кубой после Ирана

По его словам, Вашингтон сначала планирует закончить с Ираном. Глава государства указал, что США сообщили Ирану, что больше настроены на продолжение боевых действий, чем на переговоры.

До этого Трамп заявил газете Politico, что власти Кубы могут пасть. «Мы перекрыли поставки нефти, денег, мы перекрыли все поставки из Венесуэлы, которая была единственным источником», — отметил он. Президент США подчеркнул, что Куба хочет заключить сделку, а кубинским властям нужна помощь.

Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность проведения военной операции в отношении Кубы, исходя из итогов таких действий в отношении Венесуэлы и Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

