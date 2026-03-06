СМИ: Девять человек травмированы из-за упавшего дрона ВСУ в Севастополе
Девять человек получили травмы из-за упавшего на пятиэтажный жилой дом беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины в Севастополе, сообщает Telegram-канал Mash.
Среди раненых — трое детей. Дром рухнул рядом со зданием на улице Ефремова. БПЛА был начинён взрывчаткой и металлическими шариками — ими посекло фасад и людей вокруг.
К медикам обратились девять человек. Шестерых — в том числе троих детей — увезли в больницы с резаными ранами. Ещё трое получили лёгкие травмы и от госпитализации отказались.
Ранее под Белгородом супружеская пара пострадала при атаке дрона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
