СМИ: Девять человек травмированы из-за упавшего дрона ВСУ в Севастополе

Среди раненых — трое детей. Дром рухнул рядом со зданием на улице Ефремова. БПЛА был начинён взрывчаткой и металлическими шариками — ими посекло фасад и людей вокруг.

К медикам обратились девять человек. Шестерых — в том числе троих детей — увезли в больницы с резаными ранами. Ещё трое получили лёгкие травмы и от госпитализации отказались.

Ранее под Белгородом супружеская пара пострадала при атаке дрона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

