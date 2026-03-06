Пентагон: США хотят избежать войны с Россией
Американские власти стремятся избежать войны с Россией, сообщил в Палате представителей Конгресса США заместитель главы Пентагона Элбридж Колби.
По его словам, такова цель в отношении Москвы. Так чиновник ответил на критику со стороны тех законодателей, которые требовали от Белого дома усиливать давление на правительство РФ и расширять помощь Украине.
Замглавы военного ведомства также указал, что США со своей стороны намерены продолжать защищать союзников по НАТО в Европе с учетом военных реалий.
По словам президента США Дональда Трампа, украинский лидер Владимир Зеленский является преградой для заключения мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Эксперты: Повышение цены на нефть не покроет дефицит бюджета
- Пентагон: США хотят избежать войны с Россией
- Трамп обещает разобраться с Кубой после Ирана
- СМИ: Девять человек травмированы из-за упавшего дрона ВСУ в Севастополе
- СМИ: Вашингтон требует от Китая покупать меньше нефти у России и больше у США
- Россия, США и Китай выступили против резолюции МАГАТЭ по АЭС Украины
- СМИ: В Иране и странах Ормузского пролива застряли 10 тысяч автомобилей для россиян
- СМИ: Имущество семьи арестованного Цаликова оценивается в 1 млрд рублей
- Нефть марки Brent впервые с 2024 года подорожала до $86 за баррель
- Павла Дурова заблокировали в TikTok