Американские власти стремятся избежать войны с Россией, сообщил в Палате представителей Конгресса США заместитель главы Пентагона Элбридж Колби.

По его словам, такова цель в отношении Москвы. Так чиновник ответил на критику со стороны тех законодателей, которые требовали от Белого дома усиливать давление на правительство РФ и расширять помощь Украине.

Замглавы военного ведомства также указал, что США со своей стороны намерены продолжать защищать союзников по НАТО в Европе с учетом военных реалий.

По словам президента США Дональда Трампа, украинский лидер Владимир Зеленский является преградой для заключения мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

