СМИ: Вашингтон требует от Китая покупать меньше нефти у России и больше у США
Глава Минфина США Скотт Бессент провел частные консультации с бывшими американскими чиновниками, руководителями предприятий и политическими аналитиками, сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, министр рассказал о продолжающихся усилиях по убеждению китайских властей покупать больше американской нефти, и меньше у России. Руководитель ведомства намерен поднять данный вопрос с вице-премьером КНР Хэ Лифэном в Париже в середине марта.
Также стороны планируют согласовать детали саммита между президентом США Дональдом Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином, который намечен на апрель.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия готова увеличить поставки нефти в Китай и Индию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Трамп обещает разобраться с Кубой после Ирана
- СМИ: Девять человек травмированы из-за упавшего дрона ВСУ в Севастополе
- СМИ: Вашингтон требует от Китая покупать меньше нефти у России и больше у США
- Россия, США и Китай выступили против резолюции МАГАТЭ по АЭС Украины
- СМИ: В Иране и странах Ормузского пролива застряли 10 тысяч автомобилей для россиян
- СМИ: Имущество семьи арестованного Цаликова оценивается в 1 млрд рублей
- Нефть марки Brent впервые с 2024 года подорожала до $86 за баррель
- Павла Дурова заблокировали в TikTok
- СМИ: Задержание экс-замминистра обороны Цаликова может быть связано с делом Иванова
- Волонтеры нашли пропавшего в Бангкоке россиянина в больнице