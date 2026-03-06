СМИ: Вашингтон требует от Китая покупать меньше нефти у России и больше у США

Глава Минфина США Скотт Бессент провел частные консультации с бывшими американскими чиновниками, руководителями предприятий и политическими аналитиками, сообщает The Wall Street Journal.

Нефть марки Brent впервые с 2024 года подорожала до $86 за баррель

По данным издания, министр рассказал о продолжающихся усилиях по убеждению китайских властей покупать больше американской нефти, и меньше у России. Руководитель ведомства намерен поднять данный вопрос с вице-премьером КНР Хэ Лифэном в Париже в середине марта.

Также стороны планируют согласовать детали саммита между президентом США Дональдом Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином, который намечен на апрель.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия готова увеличить поставки нефти в Китай и Индию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

