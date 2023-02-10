Сменивший Россию на США внук Пугачевой взял псевдоним

Внук российской певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков решил сменить сценическое имя, сообщил он в соцсетях.

Никита Пресняков стал фудблогером

Теперь молодой человек, который находится в США, выступает под псевдонимом Nick Pres. Он заявил, что снял клип на песню Peace Like a River Долли Партон и Дионн Уорвик. Соавтором ролика стал режиссер Дэймон Эллиот.

Как сообщалось ранее, Никита Пресняков попал под мобилизацию. 31Его забрали с репетиции Московского Губернского театра.

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