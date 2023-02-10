Сменивший Россию на США внук Пугачевой взял псевдоним
10 февраля 202300:42
Внук российской певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков решил сменить сценическое имя, сообщил он в соцсетях.
Теперь молодой человек, который находится в США, выступает под псевдонимом Nick Pres. Он заявил, что снял клип на песню Peace Like a River Долли Партон и Дионн Уорвик. Соавтором ролика стал режиссер Дэймон Эллиот.
Как сообщалось ранее, Никита Пресняков попал под мобилизацию. 31Его забрали с репетиции Московского Губернского театра.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+12 301 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+8 685 / сут.
- Сменивший Россию на США внук Пугачевой взял псевдоним
- «Роскосмос» показал последствия землетрясения в Турции
- Евросоюз «потерял» замороженные российские активы
- Количество погибших при обрушении дома в Новосибирске возросло до 13
- Родственники погибших в новых регионах волонтеров получат выплаты
- Метрополитен-музей переименовал «Русскую танцовщицу» после требования украинских активистов
- Bloomberg: Китай нарастил импорт российской нефти
- Сенатор США не исключил причастность Белого дома к терактам на «Северных потоках»
- Guardian: поддержка Украины приведет к расколу НАТО
- «Один двигатель заглох»: Путин рассказал о кризисной ситуации с президентским самолетом
9 февраля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru