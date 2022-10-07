СМИ: Внук Пугачевой попал под мобилизацию
Актер Никита Пресняков, который является внуком Аллы Пугачевой, попал под мобилизацию, сообщает «Пятый канал».
31-летнего Преснякова забрали с репетиции Московского Губернского театра, уточняет «Ura.ru».
Между тем, в самом театре опровергли эту информацию, указав, что внука Примадонны сегодня не было в здании, а на репетициях актер не появлялся с конца сентября, сообщает телеканал «Звезда».
Никита Пресняков родился в Лондоне в семье Владимира Преснякова-младшего и Кристины Орбакайте.
Пугачева в конце сентября покинула Россию, сделав ряд резонансных заявлений, после чего в Госдуме предложили лишить ее звания Народной артистки РФ.
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