СМИ: Внук Пугачевой попал под мобилизацию

Актер Никита Пресняков, который является внуком Аллы Пугачевой, попал под мобилизацию, сообщает «Пятый канал».

31-летнего Преснякова забрали с репетиции Московского Губернского театра, уточняет «Ura.ru».

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Между тем, в самом театре опровергли эту информацию, указав, что внука Примадонны сегодня не было в здании, а на репетициях актер не появлялся с конца сентября, сообщает телеканал «Звезда».

Никита Пресняков родился в Лондоне в семье Владимира Преснякова-младшего и Кристины Орбакайте.

Пугачева в конце сентября покинула Россию, сделав ряд резонансных заявлений, после чего в Госдуме предложили лишить ее звания Народной артистки РФ.

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:МобилизацияМузыкаАлла Пугачева
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