Расхохотавшуюся из-за льгот телеведущую решили не увольнять

Директор камчатского филиала Алексей Костылев заявил, что руководство ГТРК «Камчатка» провело беседу с ведущей, которая рассмеялась во время записи сюжета о повышении льготных выплат для ряда граждан. Руководитель отметил, что это был просто разговор. Никаких мер, будь то штраф или увольнение, не обсуждалось.

Напомним, во время записи новостного выпуска, ведущая рассказывала, что льготники смогут ежемесячно потратить на свое здоровье около 1500 рублей. При этом сумма делится на определенные части (900 рублей выделяется на лекарства, 137 рублей на покупку путевки, а оставшиеся (это менее 500 рублей) – на международный проезд к месту отдыха). На этих словах ведущая и начала смеяться.

«Я старалась, вы слышите - я старалась!» - повторяла она, пытаясь остановить хохот.

И если вопрос этики ведущей ее коллега Владимир Соловьев оставил за кадром, то в «расшифровке» индексации выплат он усомнился. В беседе с НСН он призвал разобраться в причинах, которые так рассмешили журналистку.

«463 рубля на международные поездки - это откуда она такое придумала? Где у нас в индексации написано «на международные»? Что это за странная расшифровка? Вообще вся история странная. Сама идея такого рода расшифровки… никогда не слышал, чтобы была индексация на международные поездки, поэтому все вместе не складывается у меня в единую картину. У нас в холдинге ГТРК люди ответственные поэтому, я думаю, что узнают точно, что случилось, как и почему», - заявил Соловьев.