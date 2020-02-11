Расхохотавшуюся из-за льгот телеведущую решили не увольнять
С камчатской журналисткой, которая не сумела сдержаться, рассказывая про льготы, провели беседу. Телеведущий Владимир Соловьев в эфире НСН призвал разобраться непосредственно с рассмешившей информацией.
Директор камчатского филиала Алексей Костылев заявил, что руководство ГТРК «Камчатка» провело беседу с ведущей, которая рассмеялась во время записи сюжета о повышении льготных выплат для ряда граждан. Руководитель отметил, что это был просто разговор. Никаких мер, будь то штраф или увольнение, не обсуждалось.
Напомним, во время записи новостного выпуска, ведущая рассказывала, что льготники смогут ежемесячно потратить на свое здоровье около 1500 рублей. При этом сумма делится на определенные части (900 рублей выделяется на лекарства, 137 рублей на покупку путевки, а оставшиеся (это менее 500 рублей) – на международный проезд к месту отдыха). На этих словах ведущая и начала смеяться.
«Я старалась, вы слышите - я старалась!» - повторяла она, пытаясь остановить хохот.
И если вопрос этики ведущей ее коллега Владимир Соловьев оставил за кадром, то в «расшифровке» индексации выплат он усомнился. В беседе с НСН он призвал разобраться в причинах, которые так рассмешили журналистку.
«463 рубля на международные поездки - это откуда она такое придумала? Где у нас в индексации написано «на международные»? Что это за странная расшифровка? Вообще вся история странная. Сама идея такого рода расшифровки… никогда не слышал, чтобы была индексация на международные поездки, поэтому все вместе не складывается у меня в единую картину. У нас в холдинге ГТРК люди ответственные поэтому, я думаю, что узнают точно, что случилось, как и почему», - заявил Соловьев.
Считается непрофессионализмом, если ведущий новостной программы станет выказывать свое отношение к тем событиям, о которых он рассказывает. Задача диктора озвучить информацию, чтобы выводы делали зрители или слушатели. Иногда некорректное поведение может обернуться увольнением, как это произошло несколько лет назад с ведущей канала РЕН Татьяной Лимановой.
4 ноября 2011 года в программе «Новости 24» Лиманова, читая текст о саммите АТЭС в Гонолулу, показала в камеру средний палец. Это произошло сразу после того, как телеведущая упомянула президента США Барака Обаму.
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