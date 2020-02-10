Соловьев призвал разобраться в деле расхохотавшейся ведущей «Вестей»

В интернете появилась видеозапись, на которой ведущая программы «Вести» рассмеялась при записи выпуска новостей об индексации социальных выплат с 1 февраля 2020 года. Очевидно, что девушку рассмешили цифры, которые ей необходимо было озвучить в эфире телеканала «ГТРК-Камчатка». По ее словам, с 1 февраля на 3% увеличивается ежемесячная денежная выплата федеральным льготникам. В том числе проиндексирован набор социальных услуг до 1,5 тысяч рублей, из этих средств 900 рублей приходится на приобретение льготных лекарств, 137 рублей – на санаторное лечение и оставшиеся 463 рубля на «международный проезд». О последнем ведущая как раз и не смогла говорить без смеха.

«Я старалась, вы слышали? Хорошо, что я не в прямом эфире. Я, честно, очень старалась не засмеяться на этом моменте», — говорит она на видео. При этом, голос за кадром добавляет, что под «международным проездом», возможно, подразумевается пеший поход.

Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с НСН усомнился в «расшифровке» индексации выплат и призвал разобраться в причинах, которые так рассмешили журналистку.

«463 рубля на международные поездки - это откуда она такое придумала? Где у нас в индексации написано «на международные»? Что это за странная расшифровка? Вообще вся история странная. Это у нас в холдинге ГТРК, люди у нас ответственные поэтому, я думаю, что узнают точно, что случилось, как и почему. Пока то, что я слышал, создает больше вопросов, чем ответов. Надо понять, что вообще происходило с ведущей, то есть с чем это все было связано, в каком она находилась эмоциональном состоянии и, почему это произошло. Пока, вежливо говоря, все это выглядит не очень. Сама идея такого рода расшифровки… никогда не слышал, чтобы была индексация на международные поездки, поэтому все вместе не складывается у меня в единую картину», - сказал Соловьев.