Смартфоны на Android уличили в передаче личных данных

Согласно экспертам из Ирландии и Великобритании, устройства постоянно передают Google и другим компаниям много личной информации о владельцах гаджета информации.

В исследовании участвовали смартфоны торговых марок Samsung, Xiaomi, Huawei, Realme и устройства под управлением LineageOS и /e/OS. Все телефоны, за исключением последнего, с помощью системного программного обеспечения постоянно передают производителю смартфона и третьим лицам информацию о его владельце, а также данные об использовании приложений, что является нарушением конфиденциальности пользователей, но при этом они сами не в силах остановить слежку.

Таким образом, смартфоны на базе Android, собрав информацию пользователе, создают неповторимый цифровой отпечаток. Он может использоваться для отслеживания действий любого владельца телефона.

Как сообщалось ранее, Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон предложил Евросоюзу утвердить разъём USB Type-C в качестве единого стандарта для зарядных устройств всех смартфонов, видеокамер, игровых приставок и других гаджетов.

