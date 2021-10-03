Эксперт дал совет, как защитить смартфон от зимних холодов
Носить смартфон во внутреннем кармане одежды и не держать около нагревательных приборов советует обозреватель Computer Reseller News Александр Маляревский. В интервью радио Sputnik он объяснил, как эксплуатировать гаджеты зимой.
По словам эксперта, низкие температуры могут вызвать поломку устройства. Самая уязвимая часть смартфона – батарея.
«Нельзя допускать переохлаждения батареи. Это сложная химия. Если батарея и не взорвется при выходе за границы рабочего диапазона температур, то, вполне возможно, ее эффективная емкость заметно снизится», – сказал Александр Маляревский.
При перегреве химические процессы в батарее также приведут к сбоям в работе гаджета вплоть до его выхода из строя.
«Если осенью или зимой оставить смартфон рядом с нагревательным прибором, то он вполне может разогреться градусов до 60. Для батареи смартфона это очень неполезно. При выходе из температурного диапазона вверх батарея может быстрее испортиться. Причем вплоть до того, что она может потечь и «убить» всю электронику смартфона», – отметил эксперт.
Он рекомендовал ознакомиться с инструкцией к смартфону, где обычно указывают, при каких условиях он может нормально функционировать.
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