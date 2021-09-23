Разъём USB Type-C предложили сделать стандартным для зарядки любых гаджетов
Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон предложил Евросоюзу утвердить разъём USB Type-C в качестве единого стандарта для зарядных устройств всех смартфонов, видеокамер, игровых приставок и других гаджетов, сообщает ТАСС.
По его словам, за последние годы в ЕС количество различных разъёмов для зарядки устройств сократилось с 30 до трёх основных, однако и это «создаёт неудобства для потребителя и избыток электронных отходов».
«Предлагается установить единый стандарт... USB Type-C... Это позволит снизить количество электронных отходов на тысячу тонн в год и ежегодно экономить до двух тысяч тонн различных исходных ресурсов», - заявил Бретон.
Он добавил, что также предлагается запретить производителям искусственно снижать скорость зарядки при использовании зарядных устройств другой компании.
Ранее сервис SuperJob провёл исследование и выяснил, что чаще всего (37%) россияне покупают новый смартфон из-за поломки старого устройства, сообщает RT.
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