Разъём USB Type-C предложили сделать стандартным для зарядки любых гаджетов

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон предложил Евросоюзу утвердить разъём USB Type-C в качестве единого стандарта для зарядных устройств всех смартфонов, видеокамер, игровых приставок и других гаджетов, сообщает ТАСС.

По его словам, за последние годы в ЕС количество различных разъёмов для зарядки устройств сократилось с 30 до трёх основных, однако и это «создаёт неудобства для потребителя и избыток электронных отходов».

«Предлагается установить единый стандарт... USB Type-C... Это позволит снизить количество электронных отходов на тысячу тонн в год и ежегодно экономить до двух тысяч тонн различных исходных ресурсов», - заявил Бретон.

Он добавил, что также предлагается запретить производителям искусственно снижать скорость зарядки при использовании зарядных устройств другой компании.

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