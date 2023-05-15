Служащие по контракту иностранцы смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранцы, заключившие в период проведения спецоперации контракты на прохождение военной службы в Вооруженных силах, смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Путин подписал закон о лишении приобретённого гражданства России

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, речь идёт об иностранных гражданах, заключивших контракт не только с российской армией, но и с воинскими формированиями сроком на один год.

Отмечается, что российское гражданство в упрощённом порядке также смогут получить родители, супруги и дети (в том числе усыновлённые) заключивших контракт иностранцев.

Ранее нападающий грозненского ФК «Ахмат» Мохамед Конате не исключил, что в ближайшее время займётся получением российского гражданства, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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