Служащие по контракту иностранцы смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранцы, заключившие в период проведения спецоперации контракты на прохождение военной службы в Вооруженных силах, смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, речь идёт об иностранных гражданах, заключивших контракт не только с российской армией, но и с воинскими формированиями сроком на один год.
Отмечается, что российское гражданство в упрощённом порядке также смогут получить родители, супруги и дети (в том числе усыновлённые) заключивших контракт иностранцев.
Ранее нападающий грозненского ФК «Ахмат» Мохамед Конате не исключил, что в ближайшее время займётся получением российского гражданства, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru