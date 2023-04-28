Путин подписал закон о лишении приобретённого гражданства России

Согласно документу, который ранее был одобрен Госдумой и Советом Федерации, к таким действиям относятся, в том числе, публичные призывы к действиям против территориальной целостности России, публичные призывы к экстремизму, организация вооруженного мятежа и посягательство на жизнь госдеятеля.

Ранее Путин подписал указ о правилах проживания жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей без российского гражданства, сообщает RT.