Слуцкий заявил, что отпевание Жириновского проведёт патриарх Кирилл

Исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что умерший 6 апреля лидер партии Владимир Жириновский был глубоко верующим человеком.

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По его словам, отпевание политика проведёт патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Символично, что предстоятель нашей церкви патриарх Кирилл выразил желание лично провести отпевание», - добавил Слуцкий.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. По данным источника ТАСС, похоронят его на Троекуровском кладбище в Москве.

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Фото: facebook.com/partyLDPR
ТЕГИ:Патриарх КириллПохороныВладимир Жириновский
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