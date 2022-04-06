Слуцкий заявил, что отпевание Жириновского проведёт патриарх Кирилл
Исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что умерший 6 апреля лидер партии Владимир Жириновский был глубоко верующим человеком.
По его словам, отпевание политика проведёт патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«Символично, что предстоятель нашей церкви патриарх Кирилл выразил желание лично провести отпевание», - добавил Слуцкий.
Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. По данным источника ТАСС, похоронят его на Троекуровском кладбище в Москве.
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