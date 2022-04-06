СМИ: Жириновского похоронят на Троекуровском кладбище
Лидера ЛДПР Владимира Жириновского похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в партии.
Собеседник агентства рассказал, что прощание с политиком планируется в Колонном зале.
«Похороны пройдут на Троекуровском кладбище, где покоятся родственники Жириновского», - добавил источник.
Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким политика и отметил, что о нём сохранят «добрую и светлую память», сообщает RT.
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