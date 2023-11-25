Слуцкий предложил сократить рабочую неделю для женщин с двумя детьми
Женщинам с двумя и более несовершеннолетними детьми могут сократить рабочую неделю с 40 до 39 часов, соответствующий законопроект подготовил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
Проект, который предлагает внести изменения в Трудовой кодекс, направлен на заключение правительства. Предполагается, что зарплата при сокращении рабочей недели останется без изменений.
Как отметил Слуцкий, инициатива не будет иметь «колоссальных последствий» для рынка труда и не скажется отрицательно на заинтересованности в найме таких сотрудников.
«Меры направлены на предоставление женщинам с двумя и более детьми больше свободного времени, которым они вправе распорядиться по своему усмотрению», — указал политик.
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