Слуцкий предложил сократить рабочую неделю для женщин с двумя детьми

Женщинам с двумя и более несовершеннолетними детьми могут сократить рабочую неделю с 40 до 39 часов, соответствующий законопроект подготовил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

В Госдуму внесли законопроект о сокращении рабочей недели на 1 час

Проект, который предлагает внести изменения в Трудовой кодекс, направлен на заключение правительства. Предполагается, что зарплата при сокращении рабочей недели останется без изменений.

Как отметил Слуцкий, инициатива не будет иметь «колоссальных последствий» для рынка труда и не скажется отрицательно на заинтересованности в найме таких сотрудников.

«Меры направлены на предоставление женщинам с двумя и более детьми больше свободного времени, которым они вправе распорядиться по своему усмотрению», — указал политик.

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ФОТО: РИА Новости
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