Слуцкий предложил сократить рабочую неделю для женщин с двумя детьми

Проект, который предлагает внести изменения в Трудовой кодекс, направлен на заключение правительства. Предполагается, что зарплата при сокращении рабочей недели останется без изменений.

Как отметил Слуцкий, инициатива не будет иметь «колоссальных последствий» для рынка труда и не скажется отрицательно на заинтересованности в найме таких сотрудников.

«Меры направлены на предоставление женщинам с двумя и более детьми больше свободного времени, которым они вправе распорядиться по своему усмотрению», — указал политик.

