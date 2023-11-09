В Госдуму внесли законопроект о сокращении рабочей недели на 1 час
В Госдуму на рассмотрение депутатами внесен законопроект об уменьшении рабочей недели с 40 до 39 часов, а также сокращении на час рабочего дня накануне государственного праздника, сообщает «Газета.Ru».
Как предполагается, новый нормативный акт внесет изменения в часть 2 статьи 91 Трудового Кодекса РФ. В нижнюю палату Федерального собрания РФ законопроект внесен членом комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айратом Гибатдиновым.
«Законопроектом предлагается дополнить статью 95, закрепляющей сокращенный рабочий день перед государственными праздниками», — говорится в пояснительной записке.
Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб предложила сократить рабочую неделю до 36 часов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru