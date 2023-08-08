Слуцкий предложил обсудить введение сиесты в южных городах России
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что из-за жары в южных российских регионах следует ввести особый рабочий режим, сообщает РИА Новости.
По его словам, «африканская жара» будет всё чаще накрывать Россию, поэтому можно обсудить сиесту длительностью 3-4 часа, во время которой работники смогли бы отправиться домой, или ввести четырёхдневную рабочую неделю.
«Нам нужно предусмотреть возможность, по крайней мере, временного введения особого рабочего режима в южных регионах России, где жара может быть и затяжной», - указал Слуцкий.
Он добавил, что в жару учащаются инфаркты, может подскочить давление.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни в Краснодарском крае, а также в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях и Ставрополье ожидается до плюс 40-43 градусов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru