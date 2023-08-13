Слуцкий предложил авиакомпаниям сообщать об участниках СВО на борту
13 августа 202311:43
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил авиакомпаниям сообщать пассажирам о том, что на борту летят участники СВО.
«Направил обращения в 39 авиакомпаний. Наша общая задача — сохранить память о подвиге и самоотверженности бойцов СВО. Поэтому мы будем рассказывать об этом везде, чтобы и россияне, и иностранные туристы слышали: патриотизм у нас в крови», – написал он с воем Telegram-канале 13 августа.
По мнению Слуцкого, общая задача россиян — сохранить память о подвиге и самоотверженности бойцов специальной военной операции для будущих поколений. Именно поэтому он предложил рассказывать об этом везде, чтобы, в том числе, туристы знали, что патриотизм «в крови» россиян.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru