Слуцкий: ЛДПР предлагает провести дегастарбайтеризацию
В России есть регионы с высокой безработицей, жители которых готовы будут поехать в соседние регионы на заработки, заявил глава ЛДПР Леонид Слуцкий. Но для этого, по его словам, необходимо заместить иностранную рабочую силу на российскую.
Слуцкий отметил, что его партия намерена разработать правовые инструменты по замещению рабочей силы.
«Провести дегастарбайтеризацию», - подчеркнул лидер ЛДПР.
Он также предлагает помочь россиянам из других регионов с переездом, обеспечить их общежитием и гарантировать трудоустройство.
«Только когда и этот ресурс будет исчерпан, мы должны прибегать к найму иностранцев», - добавил Слуцкий.
Ранее стало известно, что 124 тысячи иностранных рабочих планируется привлечь в Россию в 2023 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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