Слуцкий: ЛДПР предлагает провести дегастарбайтеризацию

В России есть регионы с высокой безработицей, жители которых готовы будут поехать в соседние регионы на заработки, заявил глава ЛДПР Леонид Слуцкий. Но для этого, по его словам, необходимо заместить иностранную рабочую силу на российскую.

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Слуцкий отметил, что его партия намерена разработать правовые инструменты по замещению рабочей силы.

«Провести дегастарбайтеризацию», - подчеркнул лидер ЛДПР.

Он также предлагает помочь россиянам из других регионов с переездом, обеспечить их общежитием и гарантировать трудоустройство.

«Только когда и этот ресурс будет исчерпан, мы должны прибегать к найму иностранцев», - добавил Слуцкий.

Ранее стало известно, что 124 тысячи иностранных рабочих планируется привлечь в Россию в 2023 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РаботаРоссиянеЛДПРЛеонид Слуцкий

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