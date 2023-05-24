Слуцкий: ЛДПР предлагает провести дегастарбайтеризацию

Слуцкий отметил, что его партия намерена разработать правовые инструменты по замещению рабочей силы.

«Провести дегастарбайтеризацию», - подчеркнул лидер ЛДПР.

Он также предлагает помочь россиянам из других регионов с переездом, обеспечить их общежитием и гарантировать трудоустройство.

«Только когда и этот ресурс будет исчерпан, мы должны прибегать к найму иностранцев», - добавил Слуцкий.

Ранее стало известно, что 124 тысячи иностранных рабочих планируется привлечь в Россию в 2023 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



