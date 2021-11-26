«Не связана с пытками». Песков прокомментировал отставку главы ФСИН
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Александр Калашников сам обратился с просьбой снять его с поста главы ФСИН, сообщает РИА Новости.
По его словам, он «не стал бы устанавливать какой-либо прямой связи» с проверками информации о пытках в российских исправительных колониях.
«Проблемы там действительно имеются, ведутся проверочные следственные действия... Но это была личная инициатива Калашникова об отставке», — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее президент России Владимир Путин снял своим указом с поста главу ФСИН Александра Калашникова и назначил на должность замглавы МВД Аркадия Гостева.
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