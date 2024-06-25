Депутат Соломатина поддержала идею обязать врачей после выпуска работать в больнице

Если обязать медиков после выпуска из вузов работать в больнице, то это поможет решить проблему кадрового «голода», однако может и отпугнуть молодых людей от обучения на врачей, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина в интервью НСН.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что выпускники медицинских вузов должны отрабатывать в медучреждениях не менее трех лет после окончания учебного заведения. По ее словам, необходимо найти правовые механизмы в этой сфере для решения проблемы нехватки медработников. Соломатина отметила, что инициатива также поможет медикам получить более обширный опыт.