Депутат Соломатина поддержала идею обязать врачей после выпуска работать в больнице
Три года обязательного стажа работы в медучреждениях – большое подспорье для молодых специалистов, они смогут получить более обширный опыт, сказала в эфире НСН депутат Татьяна Соломатина.
Если обязать медиков после выпуска из вузов работать в больнице, то это поможет решить проблему кадрового «голода», однако может и отпугнуть молодых людей от обучения на врачей, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина в интервью НСН.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что выпускники медицинских вузов должны отрабатывать в медучреждениях не менее трех лет после окончания учебного заведения. По ее словам, необходимо найти правовые механизмы в этой сфере для решения проблемы нехватки медработников. Соломатина отметила, что инициатива также поможет медикам получить более обширный опыт.
«Например, профессия дерматовенеролога подразумевает под собой базу терапевта, эндокринолога, в какой-то степени гинеколога, врачей многих других узких специальностей. Конечно, кое-кого это отпугнет. Но если человек действительно хочет стать врачом, то его не напугают никакие трудности в этой профессии, лишь бы она была уважаема в обществе и за нее платили столько, сколько она стоит. Сегодня в лучшем случае 30% выпускников медицинских вузов идут в профессию, остальные — в продавцы очков, в медицинские представители фармацевтических компаний, в менеджеры на производствах медицинских изделий. Это выброшенные деньги на обучение. Причем об этом должны задуматься не только государственные, но и частные клиники, без которых сегодня никуда», — посетовала Соломатина.
По мнению собеседницы НСН, по специальности сегодня должны идти работать не менее 80% дипломированных медиков.
«В медицину должны идти подготовленные люди. По ряду причин после окончания вуза в профессию могут не пойти примерно 20% выпускников. Но основная масса должна через определенные психологические тестирования попасть в медицину. При этом готовить надо чуть ли не с детского сада. У нас сегодня очень много случайных людей в медицине. Их принимают по ЕГЭ, но нет собеседований, нет тестов, что плохо. Профессия врача должна быть востребованной», — добавила депутат.
Соломатина подчеркнула, что сегодня молодые специалисты практически не идут в интернатуру и ординатуру.
«К сожалению, мы сейчас несколько ушли от интернатуры, в ординатуру сложно попасть. Допустим, если специалист отработает три года в первичном звене, вряд ли ему захочется идти в ординатуру на стипендию 8000 рублей. Проблему кадрового голода мы сегодня решили в первичном звене, однако проваливаются узкие специальности. Нужен комплексный подход к расчетам. Мы должны знать, сколько у нас человек пойдет на пенсию в этом году, сколько в следующем, сколько они проработают после выхода на пенсию. Имеющиеся цифры не отражают статистику по всей стране. Должен быть комплексный подход к кадровой политике и к оплате труда медработников, он не должен отличаться от региона к региону. Человек идет туда, где ему выгоднее. А надо, чтобы было выгодно везде», — подытожила она.
Ранее сообщалось, что число вакансий для медицинских специалистов в России за январь-май 2024 года выросло на 20%, передает «Радиоточка НСН».
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