В России выросли зарплаты врачей

Отмечается, что в настоящее время фиксируется наибольший спрос на врачей - на них приходится 47% всех медицинских вакансий. Также требуются медсёстры и медбратья (20%). Всего же число вакансий для медиков за год выросло на 17%.

Что касается предлагаемых зарплат, что у обычных врачей она в среднем составляет 81,9 тысячи рублей, а у медицинских представителей - 87,6 тысячи рублей. Самую высокую зарплату предлагают главврачам - 104,9 тысячи рублей.

Ранее экономист Денис Ракша заявил «Радиоточке НСН», что к 2030 году средняя зарплата по России достигнет порядка 140 тысяч рублей.

