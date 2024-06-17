В России выросли зарплаты врачей
Число вакансий для медицинских специалистов в России за январь-май 2024 года выросло на 20%. Об этом со ссылкой на данные рекрутингового сервиса HeadHunter сообщает Газета.Ru.
Отмечается, что в настоящее время фиксируется наибольший спрос на врачей - на них приходится 47% всех медицинских вакансий. Также требуются медсёстры и медбратья (20%). Всего же число вакансий для медиков за год выросло на 17%.
Что касается предлагаемых зарплат, что у обычных врачей она в среднем составляет 81,9 тысячи рублей, а у медицинских представителей - 87,6 тысячи рублей. Самую высокую зарплату предлагают главврачам - 104,9 тысячи рублей.
Ранее экономист Денис Ракша заявил «Радиоточке НСН», что к 2030 году средняя зарплата по России достигнет порядка 140 тысяч рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru