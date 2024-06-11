«Шлём письма пачками»: В Госдуме предупредили Минздрав о дефиците узких специалистов

В Госдуме не удивлены дефицитом кадров в здравоохранении и ожидают проблемы с узкими специалистами, заявила в интервью НСН заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.

Замминистра здравоохранения РФ Татьяна Семенова ранее сообщила, что России не хватает почти 100 тыс. медицинских работников. По ее данным, в 2023 году в отрасли не хватало 29 тыс. врачей и 63 тыс. «средних медицинских работников». Соломатина отметила, что в Минздрав уже отправлены пачки предложений по решению этой проблемы.