«Шлём письма пачками»: В Госдуме предупредили Минздрав о дефиците узких специалистов
Решая проблемы в первичном звене, Минздрав «оголяет» звено с узкими специалистами, сказала в эфире НСН Татьяна Соломатина, а Анатолий Домников призвал выровнять зарплаты, из-за которых врачи бегут из сел.
В Госдуме не удивлены дефицитом кадров в здравоохранении и ожидают проблемы с узкими специалистами, заявила в интервью НСН заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.
Замминистра здравоохранения РФ Татьяна Семенова ранее сообщила, что России не хватает почти 100 тыс. медицинских работников. По ее данным, в 2023 году в отрасли не хватало 29 тыс. врачей и 63 тыс. «средних медицинских работников». Соломатина отметила, что в Минздрав уже отправлены пачки предложений по решению этой проблемы.
«Меня это не удивляет. Здесь нужен комплексный подход: региональная и федеральная власть должны решить, как и чем сегодня удержать медработников. Мы сегодня пачками отправляем предложения в Минздрав. Министр говорит, что идет прирост в систему здравоохранения, но мы, решая одни проблемы в первичном звене, оголяем второе звено – там, где есть узкие специалисты, сейчас их будет не хватать. Много вопросов», - сказала Соломатина.
Со своей стороны, председатель профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников сказал НСН, что главная проблема в зарплатах, которые следует выровнять по всей стране.
«Сегодня у нас ответственность за здравоохранение лежит на субъектах Федерации, у каждого из которых своя система оплаты труда. В итоге получается, что у одного и того же врача в регионах зарплата может существенно различаться: и в два, и в четыре раза. Для того, чтобы эту проблему поправить, нужна единая система оплаты труда. Если останется, как сейчас, люди будут переезжать в другие регионы и искать, где лучше, и справиться с кадровым дефицитом не удастся. Самое главное – это новая система оплаты труда, которая будет работать на территории всей страны. Это важнейший, краеугольный камень во всей этой истории», - пояснил Домников.
По его словам, выплаты врачам в малых городах помогают исправить ситуацию, но эта мера временная.
«Социальные выплаты – это частичная мера. В малых городах люди получали очень мало денег, все они потянулись в центр, в итоге на селе и в дальних регионах оголились рабочие места, там людей физически нет, они ушли в соседние районы, где зарплата была больше. Поэтому установили специальную социальную выплату, чтобы люди туда вернулись. Эта точечная мера попала туда, куда надо, люди стали возвращаться. Но это временная мера, которую сегодня назначили, а завтра отменили», - заключил собеседник НСН.
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный ранее говорил «Радиоточке НСН», что законодатели намерены в 2024 году приравнять медицинских работников к госслужащим.
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