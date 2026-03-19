«Понимают, как не должно быть»: Как безотцовщина влияет на проблемы рождаемости
Дети из неполных семей чаще жалуются на нехватку внимания взрослых, однако нельзя напрямую связывать это с проблемами в отношениях в будущем, заявила НСН психолог Гули Базарова.
Каждый третий ребенок в России растёт без отца, заявил член Общественной палаты Павел Пожигайло. По его словам, 33% тех, кто воспитывался матерью без отца, потом имеет проблемы в отношениях и боится вступать в брак. Базарова сочла неправильным связывать отказ от рождения детей с неполной семьей.
«Если говорить о взрослой жизни, то тут на самом деле по-разному, потому что может быть ситуация, когда ребенок, воспитанный в неполной семье, наоборот, от обратного будет действовать. Он постарается выстроить для своих детей максимально счастливую семью, понимая, как не должно быть. Поскольку человек - очень сложная субстанция, я бы не усредняла, как нейросети. Бывает, что из очень успешной счастливой многодетной семьи вырастают потом взрослые, которые говорят, что никогда в жизни больше вообще не хотят иметь детей. Тут очень важны психотип человека, ситуация и контекст, в котором жил», - отметила она.
Базарова обратила внимание на особую роль женщины в неполной семье, поскольку в подавляющем большинстве случаев ребенок остается именно с матерью.
«Если живут без отца, очень важна роль и мудрость женщины. Она должна в первую очередь для себя понять, что приоритет номер один это здоровая психика ребенка, какие-бы не были обиды на мужчину. Можно своей любовью, своим отношением принять ситуацию, как бы больно не было. Женщина не должна это перекладывать на ребенка», - сказала психолог.
Она также считает необходимым, чтобы общество принимало активное участие в проблемах неполных семей.
«Надо обращать внимание на одноклассников, мы же понимаем в школе, у кого какие семьи. Если бы все родители не были безразличны к таким детям, которые учатся в одном классе, мы могли бы заместить большое количество семей неполных в этом смысле. Я бы говорила про небезразличие общества и помощь таким женщинам. Давайте лучше будем помогать им, их поддерживать», - заключила Базарова.
Ранее психолог, медиатор в разрешении семейных конфликтов Рамзия Каденова через "Радиоточку НСН" поддержала предложение члена Общественной палаты России Натальи Москвитиной отключить функцию развода через портал «Госуслуги».
