«Если говорить о взрослой жизни, то тут на самом деле по-разному, потому что может быть ситуация, когда ребенок, воспитанный в неполной семье, наоборот, от обратного будет действовать. Он постарается выстроить для своих детей максимально счастливую семью, понимая, как не должно быть. Поскольку человек - очень сложная субстанция, я бы не усредняла, как нейросети. Бывает, что из очень успешной счастливой многодетной семьи вырастают потом взрослые, которые говорят, что никогда в жизни больше вообще не хотят иметь детей. Тут очень важны психотип человека, ситуация и контекст, в котором жил», - отметила она.

Базарова обратила внимание на особую роль женщины в неполной семье, поскольку в подавляющем большинстве случаев ребенок остается именно с матерью.

«Если живут без отца, очень важна роль и мудрость женщины. Она должна в первую очередь для себя понять, что приоритет номер один это здоровая психика ребенка, какие-бы не были обиды на мужчину. Можно своей любовью, своим отношением принять ситуацию, как бы больно не было. Женщина не должна это перекладывать на ребенка», - сказала психолог.

Она также считает необходимым, чтобы общество принимало активное участие в проблемах неполных семей.